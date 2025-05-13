Dragon Capital спрогнозував ситуацію в економіці у сценарії перемир'я
Інвестиційна компанія Dragon Capital оновила макропрогноз на 2025 рік, зберігши два сценарії розвитку економіки України. У компанії пояснили це невизначеністю перспектив повноцінного перемир'я, попри зусилля адміністрації США.
Сценарій "війни, що триває" передбачає продовження бойових дій до кінця прогнозного періоду.
У сценарії "перемир’я" аналітики припускають, що стійке припинення вогню буде досягнуто в найближчі місяці, проте частина території України залишиться тимчасово окупованою.
Сценарій перемир'я передбачає, що:
→ реальний ВВП України у 2025 році зросте до 3,5-5,5% р/р з 2,9% 2024 року завдяки покращенню економічних настроїв і початку масштабної відбудови, що компенсує скорочення оборонних витрат;
→ споживча інфляція до кінця 2025 року сповільниться до 9-10% р/р;
→ дефіцит бюджету може скоротитися до $34 млрд, або 16% ВВП.
Ключові прогнози на 2025 рік у сценарії "війни, що триває":
→ зростання реального ВВП уповільниться на 0,5 відсоткових пунктів – до 2,5%;
→ сповільнення споживчої інфляції до 8,1% р/р до кінця 2025 року;
→ дефіцит бюджету може скоротитись до $40 млрд (20% ВВП) переважно завдяки податковим змінам, ухваленим наприкінці 2024 року, які згенерують додаткові $3 млрд податкових надходжень.
"Ймовірно, що цього року доведеться переглядати кошторис і збільшувати оборонні витрати через скорочення військової підтримки з боку США та нарощування військових витрат ворогом", – йдеться у прогнозі.
На думку аналітиків, джерела фінансування додаткових оборонних витрат будуть визначатись з огляду на програму МВФ, продовження якої потребує гарантій достатності фінансування (financial assurances) в базовому та негативному сценаріях.
Тож не виключено, що, попри буфери ліквідності, додаткові оборонні витрати потребуватимуть нових заходів з мобілізації доходів і збільшення внутрішніх запозичень.
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