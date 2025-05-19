ЄС значно знизив прогноз зростання економіки на 2025 рік через мита Трампа

Європейська комісія прогнозує зростання реального ВВП на 2025 рік розміром 1,1% в ЄС та 0,9% в єврозоні

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Європейська комісія прогнозує зростання реального ВВП на 2025 рік розміром 1,1% в ЄС та 0,9% в єврозоні – практично на тому ж рівні, що й у 2024 році. Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті ЄК.

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Це значне погіршення порівняно з осіннім прогнозом 2024 року головним чином через вплив підвищених тарифів та посилену невизначеність, спричинену нещодавніми різкими змінами в торговельній політиці США та непередбачуваністю остаточної конфігурації тарифів.

У листопаді прогноз передбачав темп зростання 1,5% в ЄС та 1,3% в єврозоні.

Попри ці виклики, очікується, що зростання в ЄС підвищиться до 1,5% у 2026 році, підтримане сталим зростанням споживання та відновленням інвестицій. Прогнозується, що зростання в єврозоні досягне 1,4% у 2026 році.

Очікується, що дезінфляція відбуватиметься швидше, ніж передбачалося восени, оскільки нові дезінфляційні чинники від поточної торговельної напруженості переважать вплив вищих цін на харчові продукти та сильніший короткостроковий тиск попиту.

Після середнього показника у 2,4% у 2024 році загальна інфляція в єврозоні, як очікується, досягне цільового показника ЄЦБ до середини 2025 року – раніше, ніж передбачалося, – і в середньому становитиме 1,7% у 2026 році.

На рівні всього Євросоюзу, а не тільки єврозони, інфляція продовжить знижуватися до 1,9% у 2026 році.

За даними Євростату, в першому кварталі 2025 року зростання економіки єврозони виявилося нижчим за прогнози. ВВП єврозони зріс на 0,3% порівняно з попереднім кварталом і на 1,2% у річному вираженні.