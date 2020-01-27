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Еще одна Балканская страна может войти в зону евро к 2023 году

Еще одна Балканская страна может войти в зону евро к 2023 году
27.01.2020, 09:14

По словам главы МВФ, у Болгарии есть все шансы ввести евро в 2023 году

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает реальными планы Болгарии  ввести евро в 2023 году. Об этом пишет Reuters.

Согласно объявленным ранее планам, Болгария, которая является членом Европейского союза с 2007 года, надеется присоединиться к механизму обменного курса ERM-2 к концу апреля и ввести евро в 2023 году.

"Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены", - сказала Георгиева.

Она отметила, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защиту от глобальной неопределенности.

Комплексная оценка, проведенная ЕЦБ в прошлом году в шести болгарских банков, выявила нехватку капитала в двух. Однако оба финучреждения объявили о планах по увеличению капитала.

  • В 2018 году министры финансов стран еврозоны приняли запрос Болгарии на ввод ERM2, он должен был состояться в течение года при выполнении страной определенных условий.
  • В 2019 году Хорватия подала заявку на присоединение хорватской куны к европейскому механизму обменного курса ERM 2. 
Еврозона - 19 государств Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Здесь проживает более 336 млн человек. Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику еврозоны.

Заявки на вступление в еврозону подали Болгария и Хорватия. Вне еврозоны остаются Польша, Венгрия, Чехия, Швеция и Дания. О планах заявляла Румыния, но без конкретной даты.
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