Еще одна Балканская страна может войти в зону евро к 2023 году

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает реальными планы Болгарии ввести евро в 2023 году. Об этом пишет Reuters.

Согласно объявленным ранее планам, Болгария, которая является членом Европейского союза с 2007 года, надеется присоединиться к механизму обменного курса ERM-2 к концу апреля и ввести евро в 2023 году.

"Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены", - сказала Георгиева.

Она отметила, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защиту от глобальной неопределенности.

Комплексная оценка, проведенная ЕЦБ в прошлом году в шести болгарских банков, выявила нехватку капитала в двух. Однако оба финучреждения объявили о планах по увеличению капитала.

В 2018 году министры финансов стран еврозоны приняли запрос Болгарии на ввод ERM2, он должен был состояться в течение года при выполнении страной определенных условий.

В 2019 году Хорватия подала заявку на присоединение хорватской куны к европейскому механизму обменного курса ERM 2.

Еврозона - 19 государств Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Здесь проживает более 336 млн человек. Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику еврозоны.



Заявки на вступление в еврозону подали Болгария и Хорватия. Вне еврозоны остаются Польша, Венгрия, Чехия, Швеция и Дания. О планах заявляла Румыния, но без конкретной даты.