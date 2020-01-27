Еще одна Балканская страна может войти в зону евро к 2023 году

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает реальными планы Болгарии ввести евро в 2023 году. Об этом пишет Reuters.
Согласно объявленным ранее планам, Болгария, которая является членом Европейского союза с 2007 года, надеется присоединиться к механизму обменного курса ERM-2 к концу апреля и ввести евро в 2023 году.
"Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены", - сказала Георгиева.
Она отметила, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защиту от глобальной неопределенности.
Комплексная оценка, проведенная ЕЦБ в прошлом году в шести болгарских банков, выявила нехватку капитала в двух. Однако оба финучреждения объявили о планах по увеличению капитала.