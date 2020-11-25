Если завтра локдаун: сколько потеряет экономика Украины – KSE

Если сейчас ввести карантин образца весны 2020 года, то в течение одного месяца экономика Украины потеряет 0,3 п.п. ВВП или около $440 млн. Такие результаты моделирования презентовала Киевская школа экономики (KSE).

В целом при повторении формата ограничений близкого к весеннему карантину, потребности в финансовой помощи бизнесу и населению составят примерно 23 млрд грн.

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По оценкам Центра макроэкономического моделирования KSE, продление "карантина выходного дня" до конца года приведет к потере 0,14 п.п. ВВП

"При продлении карантина "выходного дня" заболеваемость растет, при этом Украина проигрывает и на эпидемиологическом, и на экономическом фронте, так как часть предприятий вынуждена не работать в субботу и воскресенье. Если введут полный карантин до конца года, то он будет менее болезненный, чем весной, и будет иметь незначительное влияние на экономику", – считает руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.

Расходы государства, которые также включали поддержку пенсионеров, во время весеннего карантина составили 33,4 млрд грн. В случае усиления карантинных мер, поддержка бизнеса и людей потребует дополнительного финансирования.

Как отмечают экономисты, пакет поддержки в случае усиления карантина может дублировать весенний пакет поддержки:

- отмена в месяц ЕСВ для физлиц-предпринимателей (ФОП), выплаты ФОП с детьми;

– субсидия на услуги ЖКХ в декабре-январе (долг переводится на правительство)

– отмена налога на имущество в месяц;

– расширение программы 5-7-9 для поддержки собственно бизнеса.

В KSE считают, что получить средства на поддержку экономики можно несколькими способами: внешние заимствования; перенаправление средств, выделенных на капитальные расходы бюджета – приостановление строительства инфраструктуры (в т.ч. дорог) использование еще не потраченных средств Фонда борьбы с COVID-19.

О том, как карантин выходного дня повлиял на экономику и поведение украинцев, читайте здесь.

23 ноября премьер Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

24 ноября президент Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые предусматривают поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина.

25 ноября премьер-министр заявил, что правительство не планирует вводить жесткий карантин. В то же время, по его словам, власть готовится ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина зимних праздников.

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Юрий Тарасовский

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