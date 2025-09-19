"Есть такая готовность". Украина надеется на помощь Запада для содержания ВСУ после войны

Сохранение большой армии может стать частью пакета гарантий безопасности для Украины, но для этого нужны деньги

Фото: Вооруженные Силы Украины

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о финансировании украинской армии после завершения активной фазы войны. Об этом он сообщил депутатам во время выступления в парламенте в пятницу.

"Такие переговоры ведутся. Один из приоритетов, которые поставил перед правительством президент Украины, – определить источники стабильного финансирования расходов сектора безопасности и обороны на среднесрочную перспективу. Мы активно работаем, убеждая партнеров, чтобы они направили свой ресурс не только на финансирование невоенных расходов, но и на нужды сектора безопасности и обороны", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что Минобороны уже рассчитывает будущие потребности: количество военнослужащих и категории, которые должны остаться на службе после войны.

"Есть такая готовность, есть понимание, что это может быть часть пакета гарантий безопасности. Потому что одной из гарантий является способная украинская армия. Мы работаем, есть понимание и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем говорить о конкретных принятых решениях", – сказал министр.

Сейчас Украина все собственные доходы использует на содержание армии, невоенные расходы финансируются за счет иностранной помощи.