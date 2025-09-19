"Є така готовність". Україна сподівається на допомогу Заходу для утримання ЗСУ після війни

Збереження великої армії може стати частиною пакета гарантій безпеки для України, але для цього потрібні гроші

Фото: Збройні Сили України

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування української армії після завершення активної фази війни. Про це він повідомив під час виступу в парламенті у п'ятницю.

"Такі перемовини ведуться. Один із пріоритетів, які поставив перед урядом президент України, – визначити джерела стабільного фінансування видатків сектору безпеки й оборони на середньострокову перспективу. Ми активно працюємо, переконуючи партнерів, щоб вони спрямували свій ресурс не лише на фінансування невійськових видатків, але й на потреби сектору безпеки й оборони", – сказав Марченко.

Він підкреслив, що Міноборони вже розраховує майбутні потреби: кількість військовослужбовців та категорії, які мають залишитися на службі після війни.

"Є така готовність, є розуміння, що це може бути частина пакета гарантій безпеки. Тому що однією з гарантій є спроможна українська армія. Ми працюємо, є розуміння і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо говорити про конкретні ухвалені рішення", – сказав міністр.

Зараз Україна всі власні доходи використовує на утримання армії, невійськові видатки фінансуються коштом іноземної допомоги.