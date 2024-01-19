Эстония каждый год будет давать Украине 14 млн евро на развитие

Ранее Эстония уже приняла решение о выделении ежегодно 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине

Флаги Эстонии и Украины (Фото - Kaitseministeerium)

Эстония будет ежегодно выделять Украине 14 млн евро с целью развития в рамках сотрудничества, это зафиксировано в государственной бюджетной стратегии страны, сообщил национальный вещатель ERR.

Из этой суммы 12,8 млн евро будет выделено Эстонскому центру сотрудничества в целях развития (ESTDEV), 1 млн евро – на гуманитарную помощь Украине и 200 000 евро – в поддержку сотрудничества с Украиной эстонского бизнеса, пояснила вице-канцлер МИД Эстонии Марийн Ратник.

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Помощь будет выделяться на реформы системы образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибернетические решения, а также восстановление страны.

Кроме материальной помощи, Эстония предложит Украине поддержку внедрения новых и более эффективных систем и процессов. В качестве примера Ратник привела детский сад в Житомире, построенный с новыми для Украины пространственными решениями, строительство которого сопровождалось соответствующим обучением воспитателей и педагогов.

С учетом начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, Эстония сможет поделиться с ней собственным опытом в этом процессе, а также в получении и использовании субсидий из фондов ЕС.

Она добавила, что сотрудничество с Украиной также принесет налоговую прибыль Эстонии.

"Понятно, что поддержка функционирования украинской экономики через предпринимательство и сотрудничество между предприятиями будет тем фактором, который снизит будущие расходы всех доноров, в том числе наши, на восстановление Украины", – сказала вице-канцлер МИД Эстонии.