Естонія кожен рік даватиме Україні 14 млн євро на розвиток

Раніше Естонія вже ухвалила рішення про виділення щорічно 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні

Прапори Естонії та України (Фото - Kaitseministeerium)

Естонія щорічно виділятиме Україні 14 млн євро з метою розвитку в межах співпраці, це зафіксовано у державній бюджетній стратегії країни, повідомив національний мовник ERR.

З цієї суми 12,8 млн євро буде виділено Естонському центру співпраці з метою розвитку (ESTDEV), 1 млн євро – на гуманітарну допомогу Україні та 200 000 євро – на підтримку співпраці з Україною естонського бізнесу, пояснила віцеканцлерка МЗС Естонії Марійн Ратник.

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Допомога виділятиметься на реформи системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення, а також відновлення країни.

Крім матеріальної допомоги, Естонія запропонує Україні підтримку у впровадженні нових та ефективніших систем і процесів. Як приклад Ратник навела дитячий садок у Житомирі, збудований з новими для України просторовими рішеннями, спорудження якого супроводжувалося відповідним навчанням вихователів і педагогів.

З урахуванням початку переговорів щодо вступу України в ЄС, Естонія зможе поділитися з нею власним досвідом у цьому процесі, а також в отриманні та використанні субсидій із фондів ЄС.

Вона додала, що співпраця з Україною також принесе податкові прибутки Естонії.

"Зрозуміло, що підтримка функціонування української економіки через підприємництво та співробітництво між підприємствами буде тим фактором, який знизить майбутні витрати всіх донорів, зокрема й наші, на відновлення України", – сказала віцеканцлерка МЗС Естонії.