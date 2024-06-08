Эстония перечислит еще 400 000 евро в Фонд поддержки энергетики Украины
Эстония перечислит в Фонд поддержки энергетики Украины еще 400 000 евро, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
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Помимо вкладов в фонд, с начала полномасштабного вторжения Эстония передала Украине 15 грузов с гуманитарной энергетической помощью общим весом 225 тонн.
Среди предоставленного оборудования – два силовых трансформатора, более 100 трансформаторов тока, оборудование для энергетической IT-инфраструктуры и другое.
В общей сложности сумма взносов спонсоров (перечисленных и задекларированных) составляет более 495 млн евро.
"Энергосистема Украины переживает сложный период. Поэтому помощь партнеров для восстановления наших энергетических объектов очень ценна для нас", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.
- Эстония передает Украине энергоблок, который обеспечит светом 150 000 украинцев. Мощность энергоблока составит 200 мегаватт.