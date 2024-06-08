Естонія перекаже ще 400 000 євро до Фонду підтримки енергетики України
Естонія перекаже до Фонду підтримки енергетики України ще 400 000 євро, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
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Крім внесків до фонду, з початку повномасштабного вторгнення Естонія передала Україні 15 вантажів з гуманітарною енергетичною допомогою загальною вагою 225 тонн.
Серед наданого обладнання – два силових трансформатори, понад 100 трансформаторів струму, обладнання для енергетичної IT-інфраструктури та інше.
Загалом сума внесків спонсорів (переказаних та задекларованих) становить понад 495 млн євро.
"Енергосистема України переживає складний період. Тому допомога партнерів для відновлення наших енергетичних об’єктів є дуже цінною для нас", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
- Естонія передає Україні енергоблок, який забезпечить світлом 150 000 українців. Потужність енергоблока становитиме 200 мегаватів.