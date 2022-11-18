ЕЦБ из-за инфляции повысит ставки до уровней, подавляющих экономический рост – Лагард

Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придется поднять основные процентные ставки до уровней, ограничивающих экономическую активность, чтобы снизить рекордно высокую инфляцию в еврозоне, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

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"Мы ожидаем дальнейшего повышения ставок, поскольку простого отказа от стимулирующей политики может оказаться недостаточно. В конце концов мы повысим ставки до уровней, которые позволят нам вернуть инфляцию к нашему среднесрочному целевому показателю", – сказала Лагард во время выступления во Франкфурте в пятницу.

Лагард отметила, что риск рецессии в еврозоне усилился, однако самого экономического спада будет недостаточно, чтобы сдержать инфляцию.

"Темпы роста потребительских цен слишком высоки. Исторический опыт позволяет предположить, что рецессия не сможет существенно замедлить темпы инфляции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", – сказала она.

На октябрьском заседании ЕЦБ все три ключевые процентные ставки повысили на 0,75 п/п. Базовая процентная ставка была увеличена до 2%.

11 ноября Европейская комиссия опубликовала новый экономический прогноз для ЕС, в котором заявила, что зима станет переломным моментом – она пройдет под знаком рецессии и высокой инфляции.

Андрій Водяний

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