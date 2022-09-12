Евро к доллару поднялся до трехнедельного максимума на фоне успехов армии Украины

Евро вырос до трехнедельного максимума по отношению к доллару. Валюта подскочила на 1,2% после сообщений о том, что Вооруженные Силы Украины провели успешное наступление в Харьковской области, что породило надежды на то, что Украина может закончить войну, которая привела к энергетическому кризису и безудержному росту цен в Европе, пишет Bloomberg.

"Значительное завоевание территории украинскими войсками в выходные — потенциально хорошая новость, если предположить, что Украина сможет еще больше оттолкнуть Россию и закончить войну на своих условиях", — сказал Родриго Катрил, валютный стратег National Australia Bank Ltd. в Сиднее.

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Такое мнение выразил и Джейсон Вонг, старший рыночный стратег Банка Новой Зеландии в Веллингтоне. Он отметил, что ранее считалось, что война закончится в Украине, когда Россия решит.

"Но теперь есть риск того, что война закончится на условиях Украины, что существенно изменит правила игры на финансовых рынках", — заявил аналитик.

Кроме того, как пишет агентство, глава Центробанка Германии Йоахим Нагель, член Севета управляющих ЕЦБ заявил, что центральный банк должен предпринять дальнейшие четкие шаги, если картина инфляции останется прежней. На прошлой неделе ЕЦБ повысил ключевую ставку на беспрецедентные 75 базисных пунктов, сократив разницу в процентных ставках с Федеральной резервной системой.

В настоящее время евро вырос примерно на 2% с сентябрьского минимума в 98,64 цента США до 1,0063 доллара в понедельник, 12 сентября. Единая валюта в этом году упала более чем на 11%, поскольку энергетический кризис подрывает перспективы роста. JPMorgan Chase & Co. и Saxo Bank A/S прогнозируют, что к концу года евро упадет до уровня 95 центов.

На фоне кризиса вокруг поставок газа в Европе курс единой европейской валюты упал до самого низкого уровня за последние почти 20 лет. Утром в понедельник, 5 сентября, один евро можно было купить за 0,9881 доллар США. В последний раз евро стоил еще меньше в конце 2002 года.

Наталія Софієнко

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