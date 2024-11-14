Еврочиновникам шестой раз за два года повышают зарплату. Сколько они получают
Зарплаты 40 000 сотрудникам структур Евросоюза повысят на 4,2% до конца года после увеличения на 3% в первой половине 2024 года. С 2022 года это будет уже шестое повышение зарплат на совокупные 15%, пишет немецкое издание Bild.
Размер зарплат чиновников евроструктур привязан к уровню инфляции и оценке стоимости жизни в Брюсселе и Люксембурге.
После повышения минимальная базовая зарплата рядового сотрудника вырастет с 3361 до 3603 евро, максимальная — с 23 959 до 25 685 евро в месяц.
Зарплата еврокомиссара увеличится с 26 169 евро до 28 053 евро.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет получать 34 412 евро вместо прежних 32 101 евро.
Как отмечает Bild, еврочиновникам кроме зарплаты еще начисляют надбавки. С доплатами, например, Урсула фон дер Ляйен получает в месяц более 40 000 евро.
На увеличение зарплат ЕС планирует потратить дополнительные 16,6 млн евро, которые перераспределят из других статей евробюджета.
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