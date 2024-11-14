Еврочиновникам шестой раз за два года повышают зарплату. Сколько они получают

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получает в месяц более 40 000 евро зарплаты с надбавками

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Aidan Crawley / ЕРА)

Зарплаты 40 000 сотрудникам структур Евросоюза повысят на 4,2% до конца года после увеличения на 3% в первой половине 2024 года. С 2022 года это будет уже шестое повышение зарплат на совокупные 15%, пишет немецкое издание Bild.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Размер зарплат чиновников евроструктур привязан к уровню инфляции и оценке стоимости жизни в Брюсселе и Люксембурге.

После повышения минимальная базовая зарплата рядового сотрудника вырастет с 3361 до 3603 евро, максимальная — с 23 959 до 25 685 евро в месяц.

Зарплата еврокомиссара увеличится с 26 169 евро до 28 053 ​​евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет получать 34 412 евро вместо прежних 32 101 евро.

Как отмечает Bild, еврочиновникам кроме зарплаты еще начисляют надбавки. С доплатами, например, Урсула фон дер Ляйен получает в месяц более 40 000 евро.

На увеличение зарплат ЕС планирует потратить дополнительные 16,6 млн евро, которые перераспределят из других статей евробюджета.