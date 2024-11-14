Єврочиновникам вшосте за два роки підвищують зарплату. Скільки вони одержують

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн отримує на місяць понад 40 000 євро зарплати з надбавками

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Aidan Crawley / ЕРА)

Зарплати 40 000 співробітникам структур Євросоюзу підвищать на 4,2% до кінця року після збільшення на 3% у першій половині 2024 року. З 2022 року це буде шосте підвищення зарплат на сукупні 15%, пише німецьке видання Bild.

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Розмір зарплат чиновників євроструктур прив'язаний до рівня інфляції та оцінки вартості життя у Брюсселі та Люксембурзі.

Після підвищення мінімальна базова зарплата пересічного співробітника зросте з 3361 до 3603 євро, максимальна — з 23 959 до 25 685 євро на місяць.

Зарплата єврокомісара збільшиться з 26 169 євро до 28 053 ​​євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн отримуватиме 34 412 євро замість попередніх 32 101 євро.

Як зазначає Bild, єврочиновникам окрім зарплати ще нараховують надбавки. З доплатами, наприклад, Урсула фон дер Ляєн отримує на місяць понад 40 000 євро.

На збільшення зарплат ЄС планує витратити додаткові 16,6 млн євро, які перерозподілять з інших статей євробюджету.