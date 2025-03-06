Еврокомиссия и ЕИБ подписали гарантии на 2 млрд евро на восстановление Украины

ЕИБ финансирует 25 проектов в Украине на сумму 4,95 млрд евро

Фото: пресс-служба Минэкономики

Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали гарантийное соглашение, которое позволит ЕИБ инвестировать не менее 2 млрд евро в неотложные проекты восстановления и реконструкции в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Это финансирование, согласованное с приоритетами правительства Украины, является частью механизма финансовой поддержки Украины от ЕС Ukraine Facility.

Денежные средства будут направлены на укрепление энергетических сетей Украины, в частности расширение гидроэнергетики и производства возобновляемой энергии, а также повышение энергоэффективности.

Дополнительно финансирование поддержит модернизацию железных дорог, развитие городского общественного транспорта и инициативу "Пути солидарности" по улучшению транспортного сообщения между Украиной и ЕС.

Денежные средства также помогут восстановить муниципальную инфраструктуру, в частности водоснабжение, системы отопления, уличное освещение, школы, больницы и учреждения высшего образования.

Первые проекты в рамках этой гарантии были уже объявлены во время визита в феврале президента ЕИБ Нади Кальвиньо в Киев.

В целом ЕИБ финансирует 25 проектов в Украине на сумму 4,95 млрд евро.

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