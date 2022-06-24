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Еврокомиссия подтвердила готовность Украины к "таможенному безвизу". Вступление осенью

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 20:05
Еврокомиссия подтвердила готовность Украины к
Фото: depositphotos.com

Украина получила положительные выводы Еврокомиссии о возможности присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита ("таможенный безвиз"). Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни. 

Официальные выводы о приглашении Украины присоединиться к Конвенции опубликуют в июле. Само приглашение присоединиться к Конвенции ожидается осенью, подтвердил представитель Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Еврокомиссии (DG TAXUD). 

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Миссия DG TAXUD работала в Украине 23-24 июня.  

После присоединения к Конвенции, украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями общего транзита в 35 странах Конвенции, а также при перемещении товаров в режиме общего транзита работать по принципу "одно транспортное средство – одна декларация – одна финансовая гарантия". 

Внедрение процедуры совместного транзита и присоединения к Конвенции является одним из необходимых условий для вступления Украины в ЕС. 

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Роман Брыль
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вступление в ЕС еврокомиссия конвенция таможенный безвиз Гостаможня
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