Еврокомиссия подтвердила готовность Украины к "таможенному безвизу". Вступление осенью
Украина получила положительные выводы Еврокомиссии о возможности присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита ("таможенный безвиз"). Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
Официальные выводы о приглашении Украины присоединиться к Конвенции опубликуют в июле. Само приглашение присоединиться к Конвенции ожидается осенью, подтвердил представитель Генерального директората по налогообложению и Таможенному союзу Еврокомиссии (DG TAXUD).
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Миссия DG TAXUD работала в Украине 23-24 июня.
После присоединения к Конвенции, украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями общего транзита в 35 странах Конвенции, а также при перемещении товаров в режиме общего транзита работать по принципу "одно транспортное средство – одна декларация – одна финансовая гарантия".
Внедрение процедуры совместного транзита и присоединения к Конвенции является одним из необходимых условий для вступления Украины в ЕС.
- 23 июня Еврокомиссия начала финальную проверку готовности Украины к "таможенному безвизу".
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