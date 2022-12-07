Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила девятый пакет санкций против России, который должны утвердить страны Евросоюза.

В санкционный список добавлено еще почти 200 физических и юридических лиц.

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Санкции вводятся против еще трех российских банков.

Вводится запрет на доступ России к дронам напрямую и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран.

Вводится экспортный контроль, особенно в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы российской армией.

Также Еврокомиссия предлагает отключить от эфира еще четыре российских канала.

Вводится запрет на инвестиции и другие ограничительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора.

Новый пакет санкций может быть согласован во время встречи глав МИД стран Евросоюза 12 декабря, а одобрен 15 декабря на саммите лидеров ЕС.

4 октября стало известно, что новый пакет санкций ЕС против России может быть утвержден 12 декабря.

5 декабря Bloomberg сообщил, что Евросоюз намерен ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций.

6 декабря ЕС подготовил девятый пакет санкций против России.

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Роман Бриль

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