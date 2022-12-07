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Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 20:11
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России - Фото
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (фото: скриншот Ursula von der Leyen/Twitter)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила девятый пакет санкций против России, который должны утвердить страны Евросоюза.   

В санкционный список добавлено еще почти 200 физических и юридических лиц. 

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Санкции вводятся против еще трех российских банков. 

Вводится запрет на доступ России к дронам напрямую и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран. 

Вводится экспортный контроль, особенно в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы российской армией.  

Также Еврокомиссия предлагает отключить от эфира еще четыре российских канала. 

Вводится запрет на инвестиции и другие ограничительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора. 

Новый пакет санкций может быть согласован во время встречи глав МИД стран Евросоюза 12 декабря, а одобрен 15 декабря на саммите лидеров ЕС.   

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Роман Бриль
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