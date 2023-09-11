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Еврокомиссия ухудшила прогноз роста европейской экономики

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 12:57
Еврокомиссия ухудшила прогноз роста европейской экономики - Фото
Фото: depositphotos.com

Рост экономики Евросоюза замедлится до 0,8% в 2023 году и до 1,4% в 2024 году, еврозоны — до 0,8% в текущем году и до 1,3 % в следующем. Об этом говорится в "Европейском экономическом прогнозе, лето 2023" от Европейской комиссии.

В весеннем прогнозе Еврокомиссия ожидала роста экономики ЕС в 1% в 2023 году и 1,7% в 2024 году, еврозоны в 1,1% и 1,6% соответственно.

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Инфляция в ЕС достигнет 6,5% в 2023 году (6,7% в весеннем прогнозе) и 3,2% в 2024 году (3,1%). В еврозоне инфляция прогнозируется на уровне 5,6% в 2023 году (5,8%) и 2,9% в 2024 году (2,8%).

В Еврокомиссии отмечают, что экономическая активность в ЕС была сдержанной в первой половине 2023 года из-за снижения потребительского спроса, вызванного ростом цен на большинство товаров и услуг.

Инфляция продолжила замедляться в первой половине 2023 года в результате снижения цен на энергоносители и смягчения инфляционного давления со стороны продовольственных и промышленных товаров.

Цены на энергоносители будут продолжать снижаться до конца 2023 года, но более медленными темпами. По прогнозам, в 2024 году они снова немного вырастут из-за роста цен на нефть.

Продолжающаяся агрессивная война России против Украины и более широкая геополитическая напряженность продолжают создавать риски и оставаться источником неопределенности, отмечают в Еврокомиссии.

Комиссия ежегодно публикует два комплексных прогноза (весенний и осенний) и два промежуточных прогноза (зимний и летний).

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Роман Брыль
еврозонаинфляцияеврокомиссияВВП ЕС
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