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Экономика еврозоны вернулась к росту после двух кварталов стагнации

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 18:44
Экономика еврозоны вернулась к росту после двух кварталов стагнации - Фото
Фото: depositphotos.com

ВВП еврозоны вырос на 0,3% по итогам второго квартала по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата. 

По итогам первого квартала ВВП еврозоны сократилось на 0,1 %, в четвертом квартале 2022 года — рост 0,1%. 

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Восстановлению способствовала экономическая активность в Ирландии (3,3% рост ВВП во втором квартале), а также во Франции и Испании. 

Сдерживающие факторы дальнейшему росту экономики еврозоны — замедление промышленного производства в Германии и экономический спад в Италии. 

Инфляция в еврозоне во втором квартале составила 5,3% в годовом исчислении, базовая инфляция (без учета цен на топливо и продукты питания) – 5,5%, самый высокий показатель с 2021 года. 

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Роман Брыль
еврозонаинфляцияэкономический ростевростат
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