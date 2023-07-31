Экономика еврозоны вернулась к росту после двух кварталов стагнации

ВВП еврозоны вырос на 0,3% по итогам второго квартала по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

По итогам первого квартала ВВП еврозоны сократилось на 0,1 %, в четвертом квартале 2022 года — рост 0,1%.

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Восстановлению способствовала экономическая активность в Ирландии (3,3% рост ВВП во втором квартале), а также во Франции и Испании.

Сдерживающие факторы дальнейшему росту экономики еврозоны — замедление промышленного производства в Германии и экономический спад в Италии.

Инфляция в еврозоне во втором квартале составила 5,3% в годовом исчислении, базовая инфляция (без учета цен на топливо и продукты питания) – 5,5%, самый высокий показатель с 2021 года.

В четвертом квартале 2022 года еврозона продемонстрировала рост, валютный блок избежал рецессии.

27 июля 2023 года Европейский центробанк повысил учетную ставку до 23-летнего максимума.

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