Еврозона продемонстрировала рост, рецессии удалось избежать

В четвертом квартале 2022 года еврозона продемонстрировала рост, валютный блок избежал рецессии, пишет Reuters со ссылкой на данные Евростата.

В четвертом квартале ВВП в еврозоне вырос на 0,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 1,9%. Среди крупнейших стран блока Германия и Италия зафиксировали снижение ВВП за квартал, но выросли Франция и Испания, свидетельствуют данные Евростата.

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Рост цен на нефть и газ привел к истощению сбережений и сдерживанию инвестиций, вынуждая Европейский центральный банк к беспрецедентному повышению ставок для сдерживания инфляции.

Но экономика также продемонстрировала некоторую неожиданную устойчивость, как во время пандемии, когда рост превзошел ожидания.

Более свежие данные, такие как важный индикатор уверенности или последние данные PMI, предполагают, что рост уже достиг дна и идет медленное восстановление, чему способствует мягкая зима, ограничившая затраты на энергию.

Однако рост в 2023 году будет одним из самых слабых за всю историю наблюдений из-за значительного падения реальных доходов и роста процентных ставок.

ЕЦБ повысил ставки в совокупности на 2,5 процентных пункта до 2% с июля, чтобы обуздать инфляцию, и к середине года рынки ожидают повышения еще на 1,5 процентных пункта, что поставит ставку по депозитам на самый высокий уровень с начала века.

Такой быстрый рост тормозит банковское кредитование, ключевой источник денег для бизнеса, и доступ к кредитам уже испытал наибольшее падение в прошлом квартале со времен долгового кризиса блока в 2011 году.

Международный валютный фонд незначительно улучшил прогноз роста мировой экономики. Прогноз роста ВВП на 2023 год улучшен с 2,7 до 2,9%.

Наталія Софієнко

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