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МВФ улучшил прогноз по мировой экономике, однако рост сдерживает война против Украины

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 09:39
МВФ улучшил прогноз по мировой экономике, однако рост сдерживает война против Украины - Фото
Фото: EPA

Международный валютный фонд незначительно улучшил прогноз роста мировой экономики. Прогноз роста ВВП на 2023 год улучшен с 2,7 до 2,9%. Об этом свидетельствуют данные World Economic Outlook за январь 2023 года.

В прогнозе отмечается, что перспективы менее мрачны, чем в октябрьском прогнозе, и могут являться поворотным моментом.

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По историческим меркам рост остается слабым, поскольку борьба с инфляцией и война России в Украине сдерживают активность.

"Экономический рост оказался удивительно устойчивым в третьем квартале прошлого года благодаря сильным рынкам труда, устойчивому потреблению домохозяйств и бизнес-инвестициям, а также лучшей, чем ожидалось, адаптации к энергетическому кризису в Европе", – отмечают в МВФ.

При этом общая инфляция в настоящее время снижается в большинстве стран, даже несмотря на то, что базовая инфляция, исключающая более волатильные цены на энергоносители и продукты питания, еще не достигла пика во многих странах.

Кроме того, внезапное открытие Китая прокладывает путь для быстрого возобновления активности.

"И глобальные финансовые условия улучшились, поскольку инфляционное давление начало снижаться. Это, а также ослабление доллара США по сравнению с его ноябрьским максимумом, принесли небольшое облегчение странам с формирующимся рынком и развивающимся странам", – прогнозируют в МВФ.

Также в Фонде отметили, что эскалация войны в Украине остается серьезной угрозой глобальной стабильности, которая может дестабилизировать энергетические или продовольственные рынки и еще больше раздробить мировую экономику.

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Наталія Софієнко
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мировая экономика МВФ прогноз мвф
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