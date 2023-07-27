Европейский центробанк повысил учетную ставку до 23-летнего максимума

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил учетную ставку на 0,25 п.п. до 3,37% – самого высокого уровня с 2000 года, когда еще монеты и банкноты евро не были выпущены в обращение. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также ЕЦБ повысил основную ставку рефинансирования до 4,25%.

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Это уже девятое подряд повышение учетной ставки Европейским центробанком. Ожидается, что ЕЦБ может еще раз поднять ставку в сентябре, или оставить ее на текущем уровне в зависимости от темпов замедления инфляции до целевого показателя в 2%.

На данном этапе инфляция снижается слишком медленно и при текущих темпах потребуется около полтора года, чтобы она замедлилась до 2%.

Рост цен подпитывается последствиями подорожания энергоносителей и увеличением заработных плат из-за низкого уровня безработицы.

Согласно опросу инвесторов агентством Reuters, решение ЕЦБ поднимать или сохранить учетную ставку в сентябре, будет во многом зависеть от ситуации на рынке труда.

27 июля НБУ начал цикл снижения учетной ставки: сократил до 22%.

27 июля США подняли ставку до максимума за 22 года: инфляция слишком высока, но рецессии не будет.

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