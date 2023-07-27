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Европейский центробанк повысил учетную ставку до 23-летнего максимума

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 16:38
Европейский центробанк повысил учетную ставку до 23-летнего максимума - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил учетную ставку на 0,25 п.п. до 3,37% – самого высокого уровня с 2000 года, когда еще монеты и банкноты евро не были выпущены в обращение. Об этом сообщает агентство Bloomberg.   

Также ЕЦБ повысил основную ставку рефинансирования до 4,25%. 

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Это уже девятое подряд повышение учетной ставки Европейским центробанком. Ожидается, что ЕЦБ может еще раз поднять ставку в сентябре, или оставить ее на текущем уровне в зависимости от темпов замедления инфляции до целевого показателя в 2%. 

На данном этапе инфляция снижается слишком медленно и при текущих темпах потребуется около полтора года, чтобы она замедлилась до 2%.  

Рост цен подпитывается последствиями подорожания энергоносителей и увеличением заработных плат из-за низкого уровня безработицы. 

Согласно опросу инвесторов агентством Reuters, решение ЕЦБ поднимать или сохранить учетную ставку в сентябре, будет во многом зависеть от ситуации на рынке труда.   

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Роман Брыль
инфляциярынок трудаЕЦБучетная ставка
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