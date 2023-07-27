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Європейський центробанк підвищив облікову ставку до 23-річного максимуму

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 16:38
Європейський центробанк підвищив облікову ставку до 23-річного максимуму - Фото
Фото: depositphotos.com

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив облікову ставку на 0,25 в.п. – до 3,37%, найвищого рівня з 2000 року, коли ще монети та банкноти євро не були випущені в обіг. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Також ЄЦБ підвищив основну ставку рефінансування до 4,25%.

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Це вже дев'яте поспіль підвищення облікової ставки Європейським центробанком. Очікується, що ЄЦБ може знову підвищити ставку у вересні або залишити її на поточному рівні, залежно від темпів уповільнення інфляції до цільового показника у 2%.

На даному етапі інфляція знижується занадто повільно, і за поточних темпів потрібно близько півтора року, щоб вона сповільнилася до 2%.

Зростання цін підживлюється наслідками подорожчання енергоносіїв та збільшенням заробітних плат через низький рівень безробіття.

Згідно з опитуванням інвесторів агентством Reuters, рішення ЄЦБ підіймати або зберегти облікову ставку у вересні багато в чому залежатиме від ситуації на ринку праці.

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Роман Бриль
ринок праціінфляціяоблікова ставкаЄЦБ
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