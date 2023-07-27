США підвищили ставку до максимуму за 22 роки: інфляція ще зависока, але рецесії не буде

Федеральна резервна система США у середу, 26 липня, підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів до найвищого рівня з 2001 року – 5,25-5,5% річних. Про це йдеться на сайті ФРС.

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"Останні дані свідчать про те, що економічна активність зростає помірними темпами. Приріст робочих місць в останні місяці був стійким, а рівень безробіття залишався низьким. Інфляція, як і раніше, підвищена. Американська банківська система надійна і стійка", – йдеться в документі.

Федеральний комітет з відкритих ринків (FOMC), який встановлює ставку, обіцяє і надалі уважно слідкувати за інфляційними ризиками.

"FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Для досягнення цих цілей комітет вирішив підвищити цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними засобами до 5,25-5,5% річних", – сказано в пресрелізі.

Голова Федрезерву Джером Павелл на пресконференції після оголошення рішення щодо ставки сказав, що інфляція у США навряд чи сягне бажаних 2% раніше 2025 року.

Він наголосив, що дані за червень, які продемонстрували падіння темпів зростання споживчих цін до мінімальних за два роки 3%, були позитивним сигналом, але "це лише один місяць". Павелл припустив, що Федрезерв може ще раз підвищити ставку у вересні, якщо статистика обумовлюватиме таку необхідність – але додав, що збереження ставки на колишньому рівні також є ймовірним сценарієм.

"У поточних умовах ми не хочемо давати надто конкретних прогнозів. Ми ухвалимо рішення щодо ставки на наступному засіданні, потім на наступному і так далі", – сказав Павелл.

Він звернув увагу на зміну формулювання Федрезерву за підсумками засідання – тепер регулятор оцінює темпи зростання економічної активності у США як "помірні" замість "стриманих".

Це виражається, зокрема, в хороших даних щодо споживчих витрат і ВВП, у низькому безробітті та стабільному зростанні зарплат. "Співробітники Федрезерву більше не очікують на рецесію в США", – сказав Павелл.