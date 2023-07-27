США подняли ставку до максимума за 22 года: инфляция слишком высока, но рецессии не будет

Федеральная резервная система США в среду, 26 июля, повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов до самого высокого уровня с 2001 года – 5,25-5,5% годовых. Об этом говорится на сайте ФРС.

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"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция по-прежнему повышена. Американская банковская система надежна и устойчива", – говорится в документе.



Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), устанавливающий ставку, обещает продолжать внимательно следить за инфляционными рисками.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для достижения этих целей комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам до 5,25-5,5% годовых", – сказано в пресс-релизе.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл на пресс-конференции после объявления решения по ставке сказал, что инфляция в США вряд ли достигнет желаемых 2% ранее 2025 года.

Он подчеркнул, что данные за июнь, продемонстрировавшие падение темпов роста потребительских цен до минимальных за два года 3%, были положительным сигналом, но "это всего один месяц". Пауэлл предположил, что Федрезерв может еще раз повысить ставку в сентябре, если статистика будет обусловливать такую необходимость – но добавил, что сохранение ставки на прежнем уровне также является возможным сценарием.

"В текущих условиях мы не хотим давать слишком конкретных прогнозов. Мы примем решение о ставке на следующем заседании, затем на следующем и так далее", – сказал Пауэлл.

Он обратил внимание на изменение формулировки Федрезерва по итогам заседания – теперь регулятор оценивает темпы роста экономической активности в США как "умеренные" вместо "сдержанных".

Это выражается, в том числе, в хороших данных о потребительских расходах и ВВП, в низкой безработице и стабильном росте зарплат. "Сотрудники Федрезерва больше не ожидают рецессии в США", – сказал Пауэлл.