Непогашенные долги американцев по потребительским кредитам впервые превысили $17 трлн

Общий потребительский долг в США достиг нового максимума в $17,05 трлн по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Федеральной резервной системы (ФРС).

С начала года непогашенная сумма по всем видам потребительских кредитов выросла на $150 млрд.

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Рост задолженности произошел даже несмотря на резкое снижение новых ипотечных кредитов. В первом квартале ипотечное кредитование, включая рефинансирование, составило $323,5 млрд, что является самым низким показателем со второго квартала 2014 года.

Новые жилищные кредиты достигли пика в $1,22 трлн во втором квартале 2021 года и с тех пор снижаются по мере роста процентных ставок.

До пандемии ФРС снижал ставки, что позволяло брать более дешевые кредиты для рефинансирования уже существующих. Данные ФРС показывают, что около 14 млн ипотечных кредитов (67% от всех ипотечных кредитов) было рефинансировано в период пандемии с марта 2020 года до конца 2022 года.

Но политика ФРС по повышению ставки для борьбы с инфляцией привела к тому, что период дешевых кредитов под низкие проценты закончился, что привело к росту ипотечного долга до $12 трлн на конец первого квартала.

"Бум рефинансирования ипотечных кредитов закончился, но его влияние будет ощущаться в ближайшие десятилетия", – заявил Эндрю Хоуаут, директор по исследованиям в области домохозяйств и государственной политики в ФРС Нью-Йорка.

Также, согласно данным ФРС, долг по студенческим кредитам вырос до $1,6 трлн, а автокредиты выросли до $1,56 трлн.

Общий потребительский долг – это общая сумма задолженностей, накопленных физическими лицами (потребителями) по кредитам, займам, ипотеке и другим формам кредитного обслуживания. Это включает в себя все непогашенные обязательства потребителей перед кредиторами и финансовыми учреждениями.

20 апреля 2023 года НБУ предложил ограничить ставки по кредитам для населения на законодательном уровне.

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