Економіка єврозони повернулася до зростання після двох кварталів стагнації

ВВП єврозони зріс на 0,3% за підсумками другого кварталу, порівняно з попередніми трьома місяцями. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані Євростату.

За підсумками першого кварталу ВВП єврозони скоротилося на 0,1%, у четвертому кварталі 2022 року — зростання 0,1%.

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Відновленню сприяла економічна активність в Ірландії (3,3% зростання ВВП у другому кварталі), а також у Франції та Іспанії.

Фактори, що стримують подальше зростання економіки єврозони — уповільнення промислового виробництва в Німеччині та економічний спад в Італії.

Інфляція в єврозоні у другому кварталі становила 5,3% у річному обчисленні, базова інфляція (без урахування цін на пальне та харчові продукти) – 5,5%, найвищий показник із 2021 року.

У четвертому кварталі 2022 року єврозона продемонструвала зростання, валютний блок уникнув рецесії.

27 липня 2023 року Європейський центробанк підвищив облікову ставку до 23-річного максимуму.

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