RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Економіка єврозони повернулася до зростання після двох кварталів стагнації

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 18:44
Економіка єврозони повернулася до зростання після двох кварталів стагнації - Фото
Фото: depositphotos.com

ВВП єврозони зріс на 0,3% за підсумками другого кварталу, порівняно з попередніми трьома місяцями. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані Євростату.

За підсумками першого кварталу ВВП єврозони скоротилося на 0,1%, у четвертому кварталі 2022 року — зростання 0,1%.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Відновленню сприяла економічна активність в Ірландії (3,3% зростання ВВП у другому кварталі), а також у Франції та Іспанії.

Фактори, що стримують подальше зростання економіки єврозони — уповільнення промислового виробництва в Німеччині та економічний спад в Італії.

Інфляція в єврозоні у другому кварталі становила 5,3% у річному обчисленні, базова інфляція (без урахування цін на пальне та харчові продукти) – 5,5%, найвищий показник із 2021 року.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях
Роман Бриль
інфляціяекономічне зростанняєврозонаЄвростат
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 