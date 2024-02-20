Еврокомиссия выделила 75 млн евро на гуманитарную поддержку украинцев

В Еврокомиссии подсчитали, что военная агрессия России сделала почти 40% украинцев зависимыми от гуманитарной помощи

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Европейская комиссия объявила о выделении пакета гуманитарной поддержки украинцев, пострадавших от агрессии России в 75 млн евро. Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.

Пакет дополнительно включает 8 млн евро для Молдовы.

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Финансирование будет использовано для гуманитарных проектов в Украине по доступу к основным потребностям, таким как жилье, чистая вода, образование и здравоохранение.

С учетом нового финансирования Еврокомиссия выделила в общей сложности 926 млн евро на программы гуманитарной поддержки гражданского населения Украины, пострадавшему от российского вторжения.

Из этого финансирования 860 млн евро было выделено на гуманитарные программы в Украине и 66 млн евро на поддержку украинцев, выехавших из-за войны в соседнюю Молдову.

"Война оставила почти 40% украинцев зависимыми от гуманитарной помощи. Мы продолжим внимательно следить за меняющимися потребностями на местах, чтобы реагировать на самые насущные гуманитарные проблемы", — прокомментировал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

12 января 2024 года ЕС выделил 126 млн евро на расширение румынских портов для украинской продукции.

5 февраля Еврокомиссия и Всемирный банк договорились об инвестгарантиях для Украины на 500 млн евро.

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