Еврокомиссия выделила 75 млн евро на гуманитарную поддержку украинцев
Европейская комиссия объявила о выделении пакета гуманитарной поддержки украинцев, пострадавших от агрессии России в 75 млн евро. Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.
Пакет дополнительно включает 8 млн евро для Молдовы.
Финансирование будет использовано для гуманитарных проектов в Украине по доступу к основным потребностям, таким как жилье, чистая вода, образование и здравоохранение.
С учетом нового финансирования Еврокомиссия выделила в общей сложности 926 млн евро на программы гуманитарной поддержки гражданского населения Украины, пострадавшему от российского вторжения.
Из этого финансирования 860 млн евро было выделено на гуманитарные программы в Украине и 66 млн евро на поддержку украинцев, выехавших из-за войны в соседнюю Молдову.
"Война оставила почти 40% украинцев зависимыми от гуманитарной помощи. Мы продолжим внимательно следить за меняющимися потребностями на местах, чтобы реагировать на самые насущные гуманитарные проблемы", — прокомментировал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
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