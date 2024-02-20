Єврокомісія виділила 75 млн євро на гуманітарну підтримку українців

У Єврокомісії підрахували, що воєнна агресія Росії зробила майже 40% українців залежними від гуманітарної допомоги

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Європейська комісія оголосила про виділення пакета гуманітарної підтримки українців, які постраждали від агресії Росії, у 75 млн євро. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.

Пакет додатково містить 8 млн євро для Молдови.

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Фінансування буде використано для гуманітарних проєктів в Україні щодо доступу до основних потреб, таких як житло, чиста вода, освіта та охорона здоров'я.

З урахуванням нового фінансування Єврокомісія виділила загалом 926 млн євро на програми гуманітарної підтримки цивільного населення України, яке постраждало від російського вторгнення.

З цього фінансування 860 млн євро було виділено на гуманітарні програми в Україні та 66 млн євро на підтримку українців, які виїхали через війну до сусідньої Молдови.

"Війна залишила майже 40% українців залежними від гуманітарної допомоги. Ми продовжимо уважно стежити за змінами потреб на місцях, щоб реагувати на найнагальніші гуманітарні проблеми", – прокоментував єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

12 січня 2024 року ЄС виділив 126 млн євро на розширення румунських портів для української продукції.

5 лютого Єврокомісія та Світовий банк домовилися про інвестгарантії для України на 500 млн євро.

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