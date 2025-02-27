ЕС готовится потратить сотни миллиардов евро на оборону. Впервые со времен Холодной войны

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Заявления Дональда Трампа о возможном сокращении военной поддержки Европы вынуждают Брюссель пересматривать свои оборонительные расходы. В ответ на потенциальное ослабление военного присутствия США на континенте Европейский Союз планирует привлечь сотни миллиардов евро для укрепления обороноспособности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ожидается, что ЕС реформирует бюджетные правила, рассмотрит возможность совместного финансирования оборонных проектов, а также перечислит неизрасходованные средства из своих фондов. Это станет самым большим пересмотром европейской политики безопасности со времен Холодной войны.

Несмотря на решительность европейских правительств, ЕС сталкивается с двумя ключевыми проблемами: оборонная промышленность Европы не готова к резкому росту заказов и запасы вооружения почти исчерпаны из-за поддержки Украины.

На этом фоне даже с перспективой выделения дополнительных 20 млрд евро на военную помощь Киеву страны ЕС понимают, что срочное наращивание военного потенциала может означать закупку американского оружия вместо инвестирования в собственную промышленность.

Европа сейчас балансирует между двумя вариантами: срочным импортом оружия и постепенным укреплением производственных мощностей. Оба сценария нуждаются в значительных ресурсах.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила три ключевых направления оборонной реформы:

Смягчение бюджетных правил, чтобы позволить странам тратить больше на оборону. Речь идет о 160 млрд евро, которые могут быть мобилизованы за счет исключения военных расходов из дефицита бюджета. Запуск общего финансового инструмента для инвестирования в оборонные технологии – в частности в системы ПВО, дальнобойное оружие, ракеты, дроны и военный искусственный интеллект. Ослабление ограничений на инвестиции Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для привлечения дополнительного частного финансирования для оборонной сферы.

Фон дер Ляйен также рассматривает возможность использования неизрасходованных средств ЕС, выделенных на восстановление экономики после пандемии. По ее словам, только 6,4% из фонда 392 млрд евро было выплачено, что создает пространство для финансирования оборонных проектов.

Кроме того, в ЕС остается 93 млрд евро неиспользованных льготных кредитов из антикризисного фонда, которые также могут быть направлены на военные расходы.

Кроме общеевропейских инициатив, Германия планирует ускорить создание специального оборонного фонда на 200 млрд евро, что будет финансироваться из-за государственного долга.

Однако из-за сложности принятия решений в ЕС, Польша и ряд других стран обсуждают возможность создания отдельного оборонного фонда за пределами блока. Такая "коалиция желающих" могла бы действовать быстрее и включать страны, не входящие в ЕС, например, Великобританию и Норвегию.

Финальная структура новой системы оборонного финансирования будет обсуждена 6 марта на экстренном саммите лидеров ЕС. А уже 19 марта еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и главный дипломат ЕС Кая Каллас представят новую оборонную промышленную стратегию.