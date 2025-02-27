ЄС готує оборонну перебудову на сотні мільярдів євро, найбільшу з часів Холодної війни

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Заяви Дональда Трампа про можливе скорочення військової підтримки Європи змушують Брюссель переглядати свої оборонні витрати. У відповідь на потенційне послаблення військової присутності США на континенті Європейський Союз планує залучити сотні мільярдів євро для зміцнення обороноздатності, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Очікується, що ЄС реформує бюджетні правила, розгляне можливість спільного фінансування оборонних проєктів, а також перерахує невитрачені кошти зі своїх фондів. Це стане найбільшим переглядом європейської безпекової політики з часів Холодної війни.

Попри рішучість європейських урядів, ЄС стикається з двома ключовими проблемами: оборонна промисловість Європи не готова до різкого зростання замовлень та запаси озброєння майже вичерпані через підтримку України.

На цьому фоні навіть із перспективою виділення додаткових 20 млрд євро на військову допомогу Києву країни ЄС розуміють, що термінове нарощування військового потенціалу може означати закупівлю американської зброї замість інвестування у власну промисловість.

Європа зараз балансує між двома варіантами: терміновим імпортом зброї та поступовим зміцненням власних виробничих потужностей. Обидва сценарії потребують значних ресурсів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила три ключові напрямки оборонної реформи:

Пом’якшення бюджетних правил, щоб дозволити країнам витрачати більше на оборону. Мова йде про 160 млрд євро, які можуть бути мобілізовані завдяки виключенню військових витрат із дефіциту бюджету. Запуск спільного фінансового інструменту для інвестування в оборонні технології – зокрема у системи ППО, далекобійну зброю, ракети, дрони та військовий штучний інтелект. Послаблення обмежень на інвестиції Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), щоб залучити додаткове приватне фінансування для оборонної сфери.

Фон дер Ляєн також розглядає можливість використання невитрачених коштів ЄС, які були виділені на відновлення економіки після пандемії. За її словами, лише 6,4% із фонду 392 млрд євро було виплачено, що створює простір для фінансування оборонних проєктів.

Крім цього, у ЄС залишається 93 млрд євро невикористаних пільгових кредитів з антикризового фонду, які також можуть бути спрямовані на військові витрати.

Окрім загальноєвропейських ініціатив, Німеччина планує прискорити створення спеціального оборонного фонду на 200 млрд євро, що фінансуватиметься через державний борг.

Однак, через складність ухвалення рішень у ЄС, Польща та низка інших країн обговорюють можливість створення окремого оборонного фонду за межами блоку. Така "коаліція охочих" могла б діяти швидше та включати країни, які не входять до ЄС, наприклад, Велику Британію та Норвегію.

Фінальна структура нової системи оборонного фінансування буде обговорена 6 березня на екстреному саміті лідерів ЄС. А вже 19 березня єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс та головна дипломатка ЄС Кая Каллас представлять нову оборонну промислову стратегію.