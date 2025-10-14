Европейский суд обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро за войну 2008 года

Европейский суд по правам человека определил размер компенсации, которую Россия должна выплатить 29 000 человек, пострадавшим от войны

Неразорвавшаяся российская бомба на грузинской полицейской машине недалеко от порта Поти в Западной Грузии 18 августа 2008 года (фото - EPA/SERGEI CHIRIKOV)

Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за действия, совершенные после российско-грузинской войны 2008 года. Постановление суда опубликовано на сайте ЕСПЧ во вторник, 14 октября.

Решение по делу "Грузия против России (IV)" суд вынес в апреле 2024 года, а сегодня уточнил размер компенсаций.

Суд признал, что создание с 2009 года линий разграничения в Абхазии и Южной Осетии нарушило права примерно 29 000 человек, которым присуждена компенсация морального ущерба.

Так, при участии российских военных был построен металлический забор с колючей проволокой на бывшей административной границе между этими территориями, который Тбилиси называет "линией оккупации".

Суд указал на систематический характер нарушений Европейской конвенции по правам человека со стороны России. Среди них чрезмерное применение силы, пытки и жестокое обращение, незаконные задержания, ограничение свободы передвижения и доступа к домам, земле и семьям, а также запрет на обучение на грузинском языке.

В апреле 2023 года ЕСПЧ обязал РФ выплатить 115 млн евро гражданам Грузии, которые не смогли вернуться в свои дома в Абхазии и Южной Осетии из-за последствий российского вторжения в 2008 году.

Кроме того, России был назначен штраф в размере 8 млн евро за ущерб тем, кто пострадал от невозможности провести эффективное расследование смерти людей, погибших во время боевых действий.

Жертвам пыток, убийств и действий, унижающих человеческое достоинство, Москва, согласно постановлению ЕСПЧ, должна выплатить более 5 млн евро.