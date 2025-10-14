Європейський суд зобов'язав Росію виплатити Грузії 253 млн євро за війну 2008 року

Російська бомба, що не розірвалася, на грузинській поліцейській машині неподалік від порту Поті в Західній Грузії 18 серпня 2008 року (фото - EPA/SERGEI CHIRIKOV)

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі зобов'язав Росію виплатити Грузії понад 253 млн євро за дії після російсько-грузинської війни 2008 року. Постанова суду опублікована на сайті ЄСПЛ у вівторок, 14 жовтня.

Рішення у справі "Грузія проти Росії (IV)" суд виніс у квітні 2024 року, а сьогодні уточнив розмір компенсацій.

Суд визнав, що створення з 2009 року ліній розмежування в Абхазії та Південній Осетії порушило права приблизно 29 000 осіб, яким присуджено компенсацію моральної шкоди.

Так, за участі російських військових було зведено металевий паркан із колючим дротом на колишньому адміністративному кордоні між цими територіями, який Тбілісі називає "лінією окупації".

Суд вказав на систематичний характер порушень Європейської конвенції з прав людини з боку Росії. Серед них надмірне застосування сили, тортури та жорстоке поводження, незаконні затримання, обмеження свободи пересування та доступу до будинків, землі та родин, а також заборона на навчання грузинською мовою.

У квітні 2023 року ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 115 млн євро громадянам Грузії, які не змогли повернутися до своїх будинків в Абхазії та Південній Осетії через наслідки російського вторгнення у 2008 році.

Крім того, Росії було призначено штраф у розмірі 8 млн євро за шкоду тим, хто постраждав від неможливості провести ефективне розслідування смерті людей, котрі загинули під час бойових дій.

Жертвам тортур, вбивств і дій, що принижують людську гідність, Москва, згідно з постановою ЄСПЛ, має виплатити понад 5 млн євро.