Экономика ЕС прошла пик финансового кризиса и обрела уверенность – Bloomberg
Экономика стран, входящих в Европейский союз, прошла пик финансового кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также обрела уверенность. Об этом свидетельствует статистический индикатор, который растет уже пятый месяц подряд. Он рассчитывается непосредственно Еврокомиссией, пишет Bloomberg.
По состоянию на конец сентября он по-прежнему на 30% ниже докризисного уровня, однако выше ожиданий аналитиков. Помимо прочего, это сказывается на курсе евро, помогая укреплять его.
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В Bloomberg также отмечают, что экономика Европейского союза демонстрирует "усталость" от восстановления. Поэтому финансовый рост может в скором времени замедлиться.
Европейский центробанк (ЕЦБ) на этом фоне ожидает, что свежая статистика отразит отрицательную инфляцию, и готовится принимать дополнительные стимулирующие меры, смягчая денежно-кредитную политику. Регулятор опасается, что крупнейшей в истории программы количественного смягчения (QE), предусматривающей скупки государственных и корпоративны облигаций разных стран у коммерческих банков на 1,3 триллиона евро, может не хватить.
- В сентябре восстановление экономики Китая от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, начало замедляться.
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