Экономика ЕС прошла пик финансового кризиса и обрела уверенность – Bloomberg

Экономика стран, входящих в Европейский союз, прошла пик финансового кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также обрела уверенность. Об этом свидетельствует статистический индикатор, который растет уже пятый месяц подряд. Он рассчитывается непосредственно Еврокомиссией, пишет Bloomberg.

По состоянию на конец сентября он по-прежнему на 30% ниже докризисного уровня, однако выше ожиданий аналитиков. Помимо прочего, это сказывается на курсе евро, помогая укреплять его.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В Bloomberg также отмечают, что экономика Европейского союза демонстрирует "усталость" от восстановления. Поэтому финансовый рост может в скором времени замедлиться.

Европейский центробанк (ЕЦБ) на этом фоне ожидает, что свежая статистика отразит отрицательную инфляцию, и готовится принимать дополнительные стимулирующие меры, смягчая денежно-кредитную политику. Регулятор опасается, что крупнейшей в истории программы количественного смягчения (QE), предусматривающей скупки государственных и корпоративны облигаций разных стран у коммерческих банков на 1,3 триллиона евро, может не хватить.

Читайте также: COVID-19. Мировой экономике грозят новые проблемы до конца года – Bloomberg

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.