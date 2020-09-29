В Китае резко замедлилось восстановление экономики – Bloomberg

В сентябре восстановление экономики Китая от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, начало замедляться. Об этом свидетельствуют невысокие продажи домов и автомобилей, слабость фондового рынка и ухудшение деловой уверенности, пишет Bloomberg.

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Издание проанализировало восемь экономических показателей Китая и свело их в индикатор восстановления экономики страны. Выяснилось, что осенью восстановление замедлилось: если по 7-балльной шкале (где семь – это высокий рост экономики, а один – минимальный) летом индикатор был в районе пяти, то в сентябре он упал к уровню трех.

Китайская экономика начала откатываться назад, считают аналитики. Как пишет Bloomberg, для более стабильного восстановления экономики необходим скачок государственных расходов на ее поддержку, причем на широком фронте. В целом восстановление характеризуют как неравномерное: с одной стороны растут объемы производства, а с другой – замедление развития малых предприятий.

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На замедление экономики сильнее всего повлияло то, что продажи новых домов в четырех крупнейших городах Китая (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь) замедлились в первые три недели сентября после стремительного роста в августе. Снизился и уровень доверия малого бизнеса, в то время как показатель ожиданий предпринимателей продолжает расти.

COVID-19 ударил по экономике Китая раньше, чем по другим странам. Были введены жесткие ограничительные меры. Из-за них в первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8% (г/г). Но и восстанавливаться экономика КНР начала раньше, чем в других странах. В конце июля Fitch повысило прогноз роста китайской экономики на этот год до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.

На долю КНР приходится 19% мирового ВВП и 28% глобального производства. Долгое время страна была ответственна за более чем 40% мирового роста. При этом в последние годы Китай столкнулся с замедлением экономики.

Промышленное производство Китая в августе ускорилось самыми быстрыми за восемь месяцев темпами.

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Наталия Софиенко

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