Европейские банки дают Украине 52 млн евро на создание службы экстренной помощи
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставят Украине 52 млн евро на проект по созданию системы экстренной помощи. Об этом сообщило Министерство финансов.
Речь идет о гранте объемом 12 млн евро и ссуде на 40 млн евро.
Цель проекта – объединить службы скорой помощи, полиции, пожарной охраны и аварийной газовой службы страны в единую систему реагирования на чрезвычайные ситуации, призванную обеспечить быстрое оказание помощи гражданам.
Инициатива предусматривает создание современных кол-центров и ІТ-инфраструктуры, что позволит привести украинские службы экстренной помощи в соответствие с европейскими стандартами.
В планах Министерства внутренних дел охват работой Службы 112 юг Украины – четыре области и АР Крым, которые должны быть покрыты до конца апреля 2025 года.
Единый номер 112 предоставляет возможность одним звонком вызвать сразу нескольких экстренных служб, например, пожарных-спасателей и полицию или полицию и экстренную медицинскую помощь.
По данным Минфина, объем портфеля совместных с ЕИБ проектов в государственном и частном секторе Украины является самым большим за все годы сотрудничества и составляет более 7 млрд евро. С начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ по всем направлениям – около 2 млрд евро.
По состоянию на октябрь 2024 года общий объем направленного Украине финансирования ЕБРР за весь период сотрудничества составляет более 20 млрд евро. А с начала полномасштабной войны Украина получила около 5 млрд. евро инвестиций Банка. Значительная часть средств привлечена в поддержку энергосектора.
- 23 октября Харьков подписал соглашение с ЕБРР на почти 1,5 млрд грн. Оно предусматривает 25 млн евро кредитных ресурсов и 10 млн евро безвозвратного гранта для поддержания ликвидности бюджета города.