Европейские банки дают Украине 52 млн евро на создание службы экстренной помощи

Речь идет о гранте объемом 12 млн евро и ссуде на 40 млн евро

Фото: МВД

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставят Украине 52 млн евро на проект по созданию системы экстренной помощи. Об этом сообщило Министерство финансов.

Речь идет о гранте объемом 12 млн евро и ссуде на 40 млн евро.

Цель проекта – объединить службы скорой помощи, полиции, пожарной охраны и аварийной газовой службы страны в единую систему реагирования на чрезвычайные ситуации, призванную обеспечить быстрое оказание помощи гражданам.

Инициатива предусматривает создание современных кол-центров и ІТ-инфраструктуры, что позволит привести украинские службы экстренной помощи в соответствие с европейскими стандартами.

Справка Служба 112 начала свою работу в июле 2023 года из Киева и центральных регионов Украины, в декабре прошлого года такой Центр Службы 112 открылся во Львове и охватил западные области, в сентябре этого года – в Днепре, его работа охватывает восточные области Украины.



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Единый номер 112 предоставляет возможность одним звонком вызвать сразу нескольких экстренных служб, например, пожарных-спасателей и полицию или полицию и экстренную медицинскую помощь. Служба 112 начала свою работу в июле 2023 года из Киева и центральных регионов Украины, в декабре прошлого года такой Центр Службы 112 открылся во Львове и охватил западные области, в сентябре этого года – в Днепре, его работа охватывает восточные области Украины. планах Министерства внутренних дел охват работой Службы 112 юг Украины – четыре области и АР Крым, которые должны быть покрыты до конца апреля 2025 года.Единый номер 112 предоставляет возможность одним звонком вызвать сразу нескольких экстренных служб, например, пожарных-спасателей и полицию или полицию и экстренную медицинскую помощь.

По данным Минфина, объем портфеля совместных с ЕИБ проектов в государственном и частном секторе Украины является самым большим за все годы сотрудничества и составляет более 7 млрд евро. С начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ по всем направлениям – около 2 млрд евро.

По состоянию на октябрь 2024 года общий объем направленного Украине финансирования ЕБРР за весь период сотрудничества составляет более 20 млрд евро. А с начала полномасштабной войны Украина получила около 5 млрд. евро инвестиций Банка. Значительная часть средств привлечена в поддержку энергосектора.