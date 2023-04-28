Европейский бизнес в Украине заметил уменьшение коррупции на таможне — опрос ЕБА

Треть компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) отметили снижение уровня коррупции на украинской таможне в 2022 году: 24% считают, что коррупция несколько уменьшилась, 10% – что существенно уменьшилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования ЕБА "Таможенный индекс".

При этом 56% респондентов не заметили изменения уровня коррупции на таможне, а 10% заявили об увеличении проявлений коррупции на таможне.

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В целом, интегральное значение индекса выросло до 3,17 балла по 5-балльной шкале, по сравнению с 3,08 балла в предыдущем исследовании от 2020 года. Отметка 3 считается нейтральной, максимальная оценка составляет 5 баллов.

"Ситуация в таможенной сфере претерпела кардинальные изменения в период военного положения. Грузооборот сосредоточился в основном на западной границе. Импорт был существенно ограничен государственным регулированием. В то же время можно предположить, что сложные условия, в которых оказалось государство и бизнес, способствовали повышению добропорядочности в данной сфере, на что указывает динамика уменьшения коррупции", — объясняют авторы исследования.

Оценка качества таможенных услуг и профессионализма должностных лиц также несколько улучшилась. Половина респондентов, а именно 52%, оценивают качество таможенных сервисов удовлетворительно, тогда как 24% считают его высоким. Количество недовольных работой таможни существенно уменьшилось с 43% в 2020 году до 24% в 2022 году.

В этом году традиционно самая высокая оценка работы органов государственного контроля по принципу "Единого окна" несколько упала. Количество респондентов, положительно оценивающих взаимодействие государственных органов, снизилось с 55% в 2020 году до 34% в текущей волне. В то же время большинство (58%) считает его удовлетворительным, и только 8% недовольны взаимодействием госорганов в рамках работы "Единого окна".

По мнению бизнеса, наибольшими вызовами во взаимодействии с таможенными органами являются отсутствие унификации таможенных процедур в разных регионах, бюрократия, проявляющаяся в требовании дополнительных необязательных документов, невыполнение таможней требований законодательства Украины или его свободная трактовка, отсутствие руководства центрального органа Государственной таможенной службы.

Исследование "Таможенный индекс" – проводится Европейской бизнес ассоциацией с 2010 года. Интегральный показатель индекса состоит из трех компонентов – коррупция, качество таможенных услуг, работа "Единого окна". Индекс измеряется ежегодно. Опрос проводился за период 2022 года, в нем приняли участие 50 таможенных экспертов из компаний-членов Ассоциации.

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Роман Бриль

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