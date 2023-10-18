Европейский центробанк перешел к следующему этапу внедрения цифрового евро

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение перейти к следующему этапу внедрения цифрового евро — этапу подготовки. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Новый этап следует за завершением этапа исследования, начатого Евросистемой в октябре 2021 года с целью изучения возможных моделей разработки и распространения цифрового евро.

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Подготовительный этап начнется 1 ноября 2023 года и первоначально продлится два года.

Он будет включать доработку правил и выбор поставщиков, которые могли бы разработать платформу и инфраструктуру цифрового евро. Также будут проведены тесты и эксперименты по функционалу цифрового евро и его соответствию требованиям пользовательского опыта, конфиденциальности, финансовой доступности и воздействия на окружающую среду.

Через два года ЕЦБ примет решение, переходить ли к следующему этапу выпуска и внедрения цифрового евро.

Запуск подготовительного этапа не является решением о выпуске цифрового евро, уточняют в ЕЦБ. Решение о запуске будет рассмотрено только после завершения законодательного процесса Европейского Союза.

"Нам необходимо подготовить нашу валюту к будущему. Цифровой евро будет сосуществовать с физическими деньгами", — прокомментировала председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Цифровой евро — цифровая форма наличных денег Европейского центробанка, которую можно использовать для всех цифровых платежей на всей территории еврозоны. Он обеспечит высочайший уровень конфиденциальности и возможность мгновенно осуществлять платежи. Его можно будет использовать в расчетах между людьми, в точках продаж, в электронной коммерции и в государственных сделках. Ни один цифровой платежный инструмент не предлагает всех этих функций. Цифровой евро восполнит этот пробел.

28 ноября 2022 года НБУ показал предварительную концепцию цифровой гривни.

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