Европейский центробанк прогнозирует замедление роста мирового ВВП

Мировая экономика замедлится в следующем году, а затем стабилизируется. Об этом говорится в прогнозе Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет Reuters.

Среди причин замедления аналитики выделяют напряженные торговые отношения между США и Китаем.

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«Ожидается, что глобальное инфляционное давление будет медленно расти”, - прогнозирует ЕЦБ.

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Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявляла, что мировая экономика замедлила рост больше, чем прогнозировалось. По ее словам, последний прогноз роста мировой экономики в 2018 году, который дали в октябре 2018 года, не будет выполнен. Тогда прогнозировалось, что мировой ВВП вырастет на 3,7%.

Затем заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон выразил мнение, что мировая банковская система не готова к очередному кризису. Он считает, что следующий глобальный кризис уже надвигается.

Прогнозируется, что глобальный рост замедлится в результате торговой войны. Липтон предупредил, что устойчивый торговый конфликт между США и Китаем, скорее всего, вызовет "далеко идущие и долгосрочные последствия" для мировой экономики. Он считает, что есть риск того, что риторика Дональда Трампа может побудить Китай оградить свою экономику от остального мира.