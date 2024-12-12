Европейский центробанк снизил учетную ставку: необходимо оживить экономику еврозоны

Ожидается, что ЕЦБ продолжит политику снижения ставок до уровня 2-2,5% для стимулирования экономики

Глава ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: depositphotos.com)

Европейский центральный банк снизил ключевую учетную ставку на 0,25 п.п. до 3%. Это четвертое снижение ставки в 2024 году, сообщает агентство Reuters.

ЕЦБ объяснил решение снизить ставку замедлением инфляции и приближением ее к целевому уровню в 2%. В ЕЦБ прогнозируют, что инфляция составит 2,4% в 2024 году, 2,1% в 2025 году, 1,9% в 2026 году и 2,1% в 2027 году.

Снижение ставки также придаст дополнительный импульс замедляющейся экономике еврозоны. В Европейском центробанке ожидают более медленное восстановление экономики (по сравнению с сентябрьским прогнозом) — на 0,7% в 2024 году, на 1,1% в 2025 году, на 1,4% в 2026 году и на 1,3% в 2027 году.

"Снижение процентных ставок постепенно делает новые ссуды менее дорогими для фирм и домохозяйств", — говорится в заявлении ЕЦБ.

Ожидается, что Центробанк продолжит политику снижения ставок до уровня 2-2,5% для стимулирования экономики.