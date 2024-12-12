Європейський центробанк знизив облікову ставку: необхідно пожвавити економіку єврозони

Очікується, що ЄЦБ продовжить політику зниження ставок до 2-2,5% для стимулювання економіки

Очільниця ЄЦБ Крістін Лагард (Фото: depositphotos.com)

Європейський центральний банк знизив ключову облікову ставку на 0,25 в.п. до 3%. Це четверте зниження ставки у 2024 році, повідомляє агентство Reuters.

ЄЦБ пояснив рішення знизити ставку сповільненням інфляції та наближенням її до цільового рівня 2%. В ЄЦБ прогнозують, що інфляція становитиме 2,4% у 2024 році, 2,1% у 2025 році, 1,9% у 2026 році та 2,1% у 2027 році.

Зниження ставки також надасть додатковий імпульс економіці єврозони, яка сповільнюється. У Європейському центробанку очікують більш значне сповільнення економіки, ніж це прогнозувалось у вересні. Згідно з переглянутим прогнозом, зростання економіки єврозони становитиме 0,7% у 2024 році, 1,1% у 2025 році, 1,4% у 2026 році та 1,3% у 2027 році.

"Зниження облікових ставок поступово роблять нові запозичення менш дорогими для фірм та домогосподарств", – йдеться у заяві ЄЦБ.

Очікується, що Центробанк продовжить політику зниження ставок до 2-2,5% для стимулювання економіки.