Евросоюз хочет запретить наличные расчеты на сумму свыше 10 000 евро

ЕС согласовал план ограничения наличных платежей до 10 000 евро и другие меры, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Евро, деньги (Фото - Pexels)

Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет наличных расчетов на сумму более 10 000 евро и усиливают контроль над криптовалютами, говорится на сайте Совета ЕС.

Для расчетов наличными деньгами в ЕС установлен максимальный лимит в 10 000 евро, что усложнит преступникам отмывание денег. Страны-члены будут иметь возможность вводить более низкий максимальный предел.

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Согласно предварительному соглашению обязанные лица должны будут идентифицировать и проверить лицо, совершающее сделки наличными от 3 000 до 10 000 евро.

Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях. Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами. Согласно соглашению с 2029 года новый закон также будет применяться к финансово сильным футбольным клубам. Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается "потенциальными воротами для отмывания денег в Европе".

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро. Поставщики услуг криптоактивов также должны будут применять меры надлежащей проверки клиента при совершении сделок на сумму от 1000 евро.

Закон еще должен быть официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег – Anti Money Laundering Authority (AMLA).