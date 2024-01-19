Євросоюз хоче заборонити готівкові розрахунки на суму понад 10 000 євро

ЄС погодив план обмеження готівкових платежів до 10 000 євро та інші заходи, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Євро, гроші (Фото - Pexels)

Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 000 євро та посилюють контроль над криптовалютами, йдеться на сайті Ради ЄС.

Для розрахунків готівкою в ЄС встановлено максимальний ліміт у 10 000 євро, що ускладнить злочинцям відмивання грошей. Країни-члени матимуть можливість запроваджувати нижчу максимальну межу.

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Згідно з попередньою угодою зобов’язані особи повинні будуть ідентифікувати та перевірити особу, яка здійснює операції готівкою від 3 000 до 10 000 євро.

Торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції. Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами. Згідно з угодою з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів. Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей у Європі".

Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро. Постачальники послуг криптоактивів повинні будуть застосовувати заходи належної перевірки клієнта під час здійснення операцій на суму від 1000 євро.

Закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС. Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей – Anti Money Laundering Authority (AMLA).