Евросоюз и Индия заключат соглашение о свободной торговле после 18 лет переговоров

ЕС и Индия обязались подписать соглашение о свободной торговле до конца 2025 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Индии Нарендра Моди (Фото: Harish Tyagi/EPA)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Нарендра Моди достигли договоренности заключить соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией до конца 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Мы подготовили план сотрудничества в отраслях торговли, технологий, инвестиций, инноваций, зеленого роста, безопасности, повышения квалификации и мобильности", — сказал Моди на совместной пресс-конференции, подтвердив, что должностным лицам было поручено заключить соглашение до конца года.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Индии по товарам: объем двусторонней торговли за десятилетие вырос примерно на 90% и в 2023/24 финансовом году составил $137,5 млрд.

Переговоры ЕС и Индии о свободной торговле начались еще в 2007 году, но были приостановлены в 2013 году из-за разногласий по ключевым вопросам, таким как тарифы на товары, доступ к рынкам услуг и интеллектуальная собственность. Официально переговоры возобновились в июне 2022 года.

ЕС хочет, чтобы Индия снизила пошлины со 100% (на некоторые товары — более 100%) на импортные автомобили, виски и вино, в то время как Индия стремится расширить доступ своих более дешевых лекарств и химикатов на рынок ЕС.

Индия также хочет снизить пошлины на свой экспорт текстиля, одежды и изделий из кожи. Она также выступает против предложения ЕС зафиксировать пошлины в размере от 20% до 35% с января 2026 года на товары с высоким содержанием углерода, включая сталь, алюминий и цемент.

"Будет непросто завершить переговоры о свободной торговле, если Индия не согласится резко сократить пошлины на автомобили и другие товары, которые могут ударить по отечественной промышленности", — прокомментировал агентству Аджай Шривастава из Делийского аналитического центра Global Trade Initiative.