Євросоюз та Індія укладуть угоду про вільну торгівлю після 18 років переговорів

ЄС та Індія зобов'язалися підписати угоду про вільну торгівлю до кінця 2025 року

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Фото: Harish Tyagi/EPA)

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Нарендра Моді досягли домовленості укласти угоду про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця 2025 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми підготували план співробітництва в галузях торгівлі, технологій, інвестицій, інновацій, зеленого зростання, безпеки, підвищення кваліфікації та мобільності", – сказав Моді на спільній пресконференції, підтвердивши, що посадовцям було доручено укласти угоду до кінця року.

ЄС є найбільшим торговим партнером Індії щодо товарів: обсяг двосторонньої торгівлі за десятиліття зріс приблизно на 90% і у 2023/24 фінансовому році становив $137,5 млрд.

Переговори ЄС та Індії щодо вільної торгівлі розпочалися ще у 2007 році, але були призупинені у 2013 році через розбіжності з ключових питань, таких як тарифи на товари, доступ до ринків послуг та інтелектуальна власність. Офіційно переговори поновилися у червні 2022 року.

ЄС хоче, щоб Індія знизила мита зі 100% (на деякі товари — понад 100%) на імпортні автомобілі, віскі та вино, тоді як Індія прагне розширити доступ своїх дешевших ліків та хімікатів на ринок ЄС.

Індія також хоче знизити мита на свій експорт текстилю, одягу та виробів зі шкіри. Вона також виступає проти пропозиції ЄС зафіксувати мита у розмірі від 20% до 35% із січня 2026 року на товари з високим вмістом вуглецю, включно зі сталлю, алюмінієм та цементом.

"Непросто буде завершити переговори про вільну торгівлю, якщо Індія не погодиться різко скоротити мита на автомобілі та інші товари, які можуть вдарити по вітчизняній промисловості", – прокоментував агентству Аджай Шривастава з Делійського аналітичного центру Global Trade Initiative.