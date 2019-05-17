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17.05.2019, 18:11

Евросоюз исключил три страны из "черного списка" оффшоров

Евросоюз исключил три страны из "черного списка" оффшоров

Совет Евросоюза исключил Бермуды, Арубу и Барбадос из списка налоговых гаваней

Совет Европейского союза решил исключить Арубу, Барбадос и Бермудские остров из списка оффшорных территорий, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение исключить Арубу, Барбадос и Бермудские острова из списка несотрудничающих налоговых юрисдикций ЕС", - говорится в сообщении.

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Эти три острова попали в "черный список" ЕС в марте 2019 года, поскольку в течение нескольких месяцев не смогли изменить свои налоговые правила, которые ЕС считал рисковыми, так как они могли способствовать уклонению от уплаты налогов.

Аруба уже привела свое законодательство к требованиям Евросоюза, а Бермудские Острова и Барбадос взяли на себя обязательства и были перемещены в так называемый "серый список" стран, все еще находящихся под пристальным вниманием ЕС.

Таким образом, теперь в "черном списке" Европейского союза 12 стран. Среди них: Американское Самоа, Белиз, Доминика, Фиджи, Гуам, Маршалловы острова, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, ОАЭ, американские Виргинские Острова и Вануату.

Государства, занесенные в черный список, сталкиваются с ущербом репутации и более строгим контролем за операциями с ЕС, отмечает Reuters.

ЕС создал "черный список" в декабре 2017 года после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов, используемых корпорациями и состоятельными лицами для снижения своих налоговых счетов. Изначально в нем числилось 17 стран.

Ранее сообщалось, что популярные офшорные зоны ужесточили требования к бизнесу в рамках адаптации законодательства к требованиям ЕС.

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Теги: оффшорные территории
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