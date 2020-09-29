Евросоюз может с 2021 года отказаться от монет двух номиналов

Европейская комиссия начала оценку воздействия использования монет номиналом 1 и 2 цента, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Такая оценка требуется в соответствии с регламентом ЕС, который обязывает Еврокомиссию периодически и тщательно проверять использование различных номиналов евромонет, в частности, номиналом 1 и 2 цента.

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В рамках этой оценки рабочая группа внимательно изучит экономические, экологические и социальные последствия введения единых правил округления наличных расчетов.

На основе этой оценки в конце 2021 года будет принято решение о законодательном предложении для прекращения обращения монет номиналом 1 и 2 цента.

В начале 2020 года Еврокомиссия представила рабочую программу по упразднению ряда мелких монет. По данным программы, все больше стран ЕС переходит на округление цен до 5 евроцентов для сокращения расходов на производство и транспортировку мелких монет. Кроме того, граждане ЕС в опросах ежегодно высказываются за упразднение мелких монет ввиду их неудобства.

С 1 октября украинские монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством при осуществлении наличных расчетов.

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Сергей Чигирь

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