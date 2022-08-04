Евросоюз планирует выделить Украине 8 млрд евро помощи к сентябрю – Reuters

Европейский Союз намерен к сентябрю подготовить еще один пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму около 8 млрд евро или $8,15 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

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По информации издания, часть пакета будет состоять из грантов, которые не нужно возвращать, а другая часть –из кредитов.

Как сообщили изданию чиновники в ЕС, Германия согласилась внести вклад в новый пакет, в то время как другие члены ЕС, в том числе Италия и Франция, пока сдерживаются.

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Предусмотренная помощь должна поддерживать бюджет правительства Украины, в то время как военная, гуманитарная и восстановительная помощь будет финансироваться из других источников, добавил источник изданию.

25 июля в ЕС утвердили дополнительную финансовую поддержку для Украины в размере €1,59 млрд.

22 июля в Совете Евросоюза одобрили выделение Украине нового – пятого транша – в размере 500 млн евро для дальнейшей поддержки Вооруженных Сил Украины и защиты от военной агрессии России.

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Наталия Фреик

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