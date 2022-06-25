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Плюс миллиард евро. Германия вышла на первое место среди государств-доноров Украины

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 12:25
Плюс миллиард евро. Германия вышла на первое место среди государств-доноров Украины - Фото
Фото: Минфин Украины

Министерство финансов Германии перечислит 1 млрд евро на донорский счет Международного валютного фонда для финансирования бюджетных нужд Украины. Соответствующее соглашение в субботу, 25 июня, подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и его немецкий коллега Кристиан Линднер.

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Грантовые деньги пойдут на социальные и гуманитарные расходы Украины.

"Господин Линднер, спасибо вам лично, вашей команде и всем, кто был вовлечен в процесс, благодаря чьим усилиям мы очень быстро структурировали это соглашение. Мы надеемся получить средства уже в ближайшее время. Этот грант является чрезвычайно весомым вкладом для поддержки нашего государства в это непростое время. Мы высоко ценим помощь от правительства Федеративной Республики Германия", — сказал Марченко во время подписания.

Новый грант более чем в три раза превышает объем кредитов, предоставленный Германией Украине после 24 февраля. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России Украина получила от правительства ФРГ долгосрочное льготное кредитование общим объемом 300 млн евро для финансирования государственного бюджета.

Благодаря этому гранту Германия выйдет на первое место среди государств-доноров Украины. По состоянию на 22 июня лидером по размеру финансовой поддержки были Канада ($1,17 млрд) и США ($0,99 млрд).

Андрей Водяный
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