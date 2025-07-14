Евросоюз подготовил список пошлин против США на 21 млрд евро. И может добавиться второй

В Италии надеются, что ЕС сможет договориться с США и избежать торговой войны

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Европейский Союз подготовил широкий список пошлин против США, который вступит в силу, если переговоры с Вашингтоном не принесут успеха. Об этом рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Il Messaggero.

"Готовый список европейских пошлин на 21 миллиард евро, к которому может быть добавлен второй", – сказал Таяни, рассказывая о возможном ответе на объявленные Дональдом Трампом пошлины против ЕС в размере 30%.

При этом итальянский министр подчеркнул, что, несмотря на готовность к жесткому ответу, европейские чиновники не оставляют попыток найти дипломатическое решение.

"[Европа должна реагировать] спокойно и хладнокровно. Она должна вести переговоры с высоко поднятой головой, зная, что в интересах всех избежать торговую войну. Европе нужна Америка, и наоборот", – сказал министр.

Анонсированные Трампом пошлины должны вступить в силу уже с 1 августа, но Таяни выразил оптимизм по поводу возможности достижения соглашения.

"У нас есть две недели... Я уверен, что будет прогресс. Пошлины вредят всем, начиная с Соединенных Штатов. Если биржи падают, под угрозой оказываются пенсии и сбережения американцев", – сказал итальянский министр.

"Мой девиз – достичь двойного нуля: никаких пошлин между Европой и Соединенными Штатами. Я понимаю, что это непросто, но это единственный способ развивать наши экономики вместе", – добавил Таяни.